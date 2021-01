Quinten Martens, de man die zijn school naar Obama noemde: “Een Trump-school is ondenkbaar”

PXL-alumnus en huidig schooldirecteur Quinten Martens (35) opende op 1 september 2019 de Obama.school in Beringen, een nieuwe methodeschool voor kleuter- en basisonderwijs in Beringen met bijzondere aandacht voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong. Of er dan ook een Trump-school volgt? "Nee, Trump staat wat ons betreft haaks op onze visie."

“De eerste pop van mijn dochtertje Mette (4) was zwart, een bewuste keuze van de oma”, vertelt PXL-alumnus en huidig directeur van de Obama.school Quinten Martens (35). “We doopten haar Obama omdat mijn vrouw en ik sympathie hebben voor Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Ongeveer in dezelfde periode waren we op zoek naar een geschikte naam voor onze school. Het viel me op dat veel beginletters van kernwoorden in onze visie in de naam Obama zitten. Zo is de keuze uiteindelijk op O.B.A.M.A. gevallen.”

“O.B.A.M.A. is een acroniem voor Ontwikkelingsvoorsprong, Breinvriendelijk leren, Authenticiteit, Motivatie en Autonomie, verbondenheid en competentie”, aldus Martens. “Ik koos ook voor Obama omdat het blijft plakken. Voor ons staat het ook voor diversiteit, gelijke kansen en vernieuwing. Ook dat stoutmoedige kantje bevalt ons wel: wie noemt zijn school nu Obama? We kleuren af en toe graag buiten de lijntjes en houden er wel van om de limieten van het systeem op te zoeken, toch als dat in het voordeel van de kinderen is. Zoveel had onze alma mater, de hogeschool PXL, ons meegegeven.”

Fronsend schoolbestuur

Of er ook tegenstanders waren? “De naam roept vooral veel nieuwsgierigheid op”, gaat Martens verder. “En hoe je het draait of keert, de keuze voor deze naam vertelt ook wel iets over mezelf en onze school. Natuurlijk maken mensen in eerste instantie de associatie met de president en dat vind ik stiekem helemaal niet erg. Ons schoolbestuur fronste de wenkbrauwen bij het horen van de naam. Ze spoorden me aan om een andere naam te kiezen omdat ze vreesden dat we hiermee in de problemen zouden komen. Ik heb de juridische dienst van het gemeenschapsonderwijs gevraagd om de kwestie te laten onderzoeken. Met puntjes tussen de letters bleek er geen probleem te zijn.”

Nooit reactie

Wat ex-president Obama van de naam vond? “We hebben nooit een officiële reactie gekregen. Ik ga er intussen maar lekker vanuit dat de president fier zou zijn op ons als hij onze werking en missie zou kennen”, lacht Martens. “Er zijn in de VS ‘echte’ Barack Obama-scholen. Ik heb ooit eens geprobeerd om daar contact mee op te nemen, maar heb nooit een reactie ontvangen. De ex-president zelf heb ik nooit gecontacteerd. Het is wel een fijn idee.”

Met Biden als nieuwe president heeft Amerika nu weer een nieuwe ex-president. Of Martens dan ook een school naar Trump zou vernoemen? “Absoluut niet. Die associatie zou ik nooit willen maken. Trump staat wat ons betreft haaks op onze visie. Hij is een mooi voorbeeld van hoe het niet moet.”