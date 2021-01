In Maasmechelen heeft de brandweer dinsdagnamiddag rond 16 uur de weg moeten reinigen doordat er mazout werd gelekt. Het oliespoor liep van de Rijksweg tot achter de kerk.

Het spoor werd vermoedelijk getrokken door een vrachtwagen. Van op de Rijksweg over de Dokter Houbenlaan via de Deken Bernardstraat tot achter de kerk was de weg glad. Met detergent en water werd het asfalt schoongemaakt. jth