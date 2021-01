Een van de vaccinatiecentra in Noord-Limburg zal worden georganiseerd in de Soeverein in Lommel. — © gvb

Lommel/Peer

Nadat vorige week bekend werd gemaakt dat de twee vaccinatiecentra in de Eerstelijnszone Noord-Limburg worden georganiseerd in de Soeverein in Lommel en op de VDAB-site in Peer, komen de praktische voorbereidingen op volle snelheid.