Hasselt

Een 31-jarige Mechelaar moet vrezen voor 30 maanden extra cel nadat hij in de Hasseltse gevangenis een cipier in het gezicht sloeg. De verdachte zat al in de strafcel en eiste dat hij een andere broek mocht aandoen toen zijn advocaat op bezoek kwam. De man kreeg ‘neen’ als antwoord en ontplofte.