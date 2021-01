Hasseltse straatnamen: De Gerlachestraat

Adrien de Gerlache werd geboren in Hasselt in 1866. Zijn ouders woonden er op de Guffenslaan. Hij studeerde aan het Hasseltse Atheneum en aan de Polytechnische School te Brussel. Altijd al geïntrigeerd door de zee, afgestudeerd aan de Zeevaartschool te Oostende en vele zeereizen later, vatte hij het plan op om de ongekende Zuidpoolgebieden te onderzoeken. Hij kocht een Noorse vissersboot en noemde hem de Belgica. Hij zocht nauwgezet bemanning voor zijn wetenschappelijke staf met o.a. een dokter, sterrenkundigen, natuurkundigen… Het schip vertrok in augustus 1897 vanuit Antwerpen en kon in januari 1898 het Antarctisch gebied binnenvaren. In maart 1898 geraakt de Belgica echter vastgevroren in het ijs en begint een moeilijke overwintering. Het schip drijft op het ijs mee en legt zo nog 2400 km af. Pas 380 dagen later kon er weer gevaren worden. Ondertussen tekenden de wetenschappers onder leiding van de Gerlache wel ontelbare resultaten op. De Belgica-expeditie karteerde een grote zone van Antarctica, ontdekte 1200 dier- en 500 plantensoorten en noteerde een hele weerkundige jaarcyclus. In november 1899 arriveerden de Gerlache met boot en ploeg terug in Antwerpen, waar hen een triomfantelijke ontvangst wachtte. Later ondernam de Gerlache nog verschillende tochten met de Belgica, wat op geometrisch, natuurkundig en geografisch gebied weer belangrijk materiaal opleverde. Hij bleef zijn meesterschap in de IJszeevaart bewijzen! Hij stierf in1934. Zijn standbeeld staat op de Guffenslaan.…d’n Attenéé ès nog altèèd fejer op him…