Ook Frankrijk heeft er een driesterrenchef bij

Alexandre Mazzia, die in 2014 het restaurant AM in Marseille opende, is de enige Franse chef-kok die dit jaar mag toetreden tot het kransje van driesterrenchefs, waardoor Frankrijk nu in totaal dertig driesterrenchefs telt. In tegenstelling tot de voorbije jaren is er ook geen enkele driesterrenchef die een ster moet inleveren.

Net zoals bij ons benadrukken de recensenten ook in Frankrijk dat er tussen de twee lockdowns toch voldoende tijd was om de restaurants te bezoeken. Ook in Frankrijk is de horeca nog steeds gesloten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dijken.

Twee restaurants zijn bekroond met een tweede ster: het Parijse Marsan van chef-kok Hélène Darroze, en La Merise van Cédric Deckert in Alsace. De Franse editie van de Michelingids telt ook 54 nieuwe adressen met een eerste ster, en 33 zaken die mogen uitpakken met een groene ster, voor hun ecologische inspanningen.

Voor de Belgische chefs in Frankrijk blijft alles bij het oude. Cyriel Huysentruyt (Likoké in Les Vans) en Pieter De Maesschalck (La Table des Castigno in Assignan) behouden allebei hun ster.