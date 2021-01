Terwijl verschillende Europese vorsten al gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, moet koning Filip (60) nog wachten op zijn spuitje. Hij behoort niet tot de 65-plussers en/of risicopatiënten die in maart aan de beurt komen. Hij – en met hem de rest van de bevolking – moeten wachten tot ten vroegste juni. Of is “koning” een essentieel beroep dat al sneller geholpen wordt?