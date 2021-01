THES Sport geeft forfait voor de bekerwedstrijd tegen KRC Genk in de 1/16e finale van de Croky Cup. Blauw-wit is zo verzekerd van een plek in de volgende ronde. “We hebben vorige week een schrijven gericht aan de KBVB met daarin de melding dat onze burgemeester groepstrainingen en wedstrijden verbiedt”, aldus THES-voorzitter Wendy De Wit.