COLUMN Shanna Wouters: Coronacoupe

Ja, ook ik heb last van de fameuze ‘coronacoupe’. Al gedurende twee lockdowns heb ik mijn wilde haren laten groeien. Alleen de kleur kreeg tussendoor een opfrisbeurt. Dat is af en toe nodig, want hier en daar zit er toch al wat grijs tussen. Ik herinner me nog de dag waarop ik mijn eerste grijze haren ontdekte. Mijn dertigste verjaardag.

Exact op mijn verjaardag! Het was toevallig ook de eerste (en laatste) keer dat ik een verjaardagsfeest organiseerde. Tram 3 kon ik niet zomaar laten passeren. Het organisatorisch talent van moeke reikt niet ver, geeft ze zelf toe, dus moest ik het op mijn ukkie doen. Een klein uur voor vertrek legde ik de laatste hand aan mijn kapsel. En daar was ze, de eerste grijze haar, recht in het midden van mijn kruin dook ze op. De afschuw was groot, ik denk dat mijn gezicht even grauwgrijs vertrokken was als die ene spriet. In eerste instantie wist ik niet wat gedaan. Klopte het fabeltje dat wanneer je ze uittrekt, je net meer grijzen haren krijgt? Uiteindelijk heb ik het dan toch gedaan, de korte pijn. Daarna nog wel snel gezocht of er nog meer waren. Neen, oef.

In de daaropvolgende jaren verschenen die wel, geleidelijk aan. Waardoor ik toch koos voor een kleurtje. Blond stond me niet, dat had een experiment in mijn wilde tienerjaren al aangetoond. Iets richting zwart leek me ook te hard, ook dat was al eens op experimentele wijze gebleken. Dan bleef er nog een heel spectrum aan kleuren over: blauw, groen, rood... Maar ik hou niet van extremen. Liefst iets natuurlijk. Na even zoeken, kwam ik uit bij koperblond, ros in de volksmond, wat in combinatie met mijn haarkleur een warme tint geeft.

U weet vanuit mijn vorige column ondertussen dat ik weiger om illegale praktijken te sponsoren. Neen, ik schuif niet stiekem aan bij de kapper en nodig hem/haar ook niet thuis uit. Daarenboven zijn wij niet vies van een doe-het-zelfklusje. Dus moeke met borstel en verf in de aanslag, terwijl ik me met schort in de ­doucherolstoel nestelde. Een uurtje later was alles weer helemaal opgefrist. Al waren de puntjes toch ook wel dringend toe aan een ‘retoucheke’. Ik moest nog net niet grijpen naar een heggenschaar. Met de goede kappersschaar die ik uit mijn lade haalde, zou het wel lukken. En een gezonde dosis lef, dat vergt het ook wel, maar ook dat vond ik nog in een kast. Ineens tien centimeter eraf? Dan was ik zeker dat alle dode punten eruit waren!

Nu had dat veel kanten kunnen uitgaan, van schots en scheef tot met hakken en kappen. Ik zou niet gerust zijn zonder extra controle. Daarom liet ik die dubbel uitvoeren door moeke en nadien door de verpleegkundige van dienst die avond. Verdict: kaarsrecht, overal mooi netjes gelijk aan elke zijde. Zo, dat doe-het-zelf verf- en knipklusje hebben we dan ook weer geriskeerd. Netjes binnen de coronaregels, nog eens veel geld uitgespaard, een frisse snit, trots op mezelf én vooral: weg coronacoupe. Geen grijze haren meer. Voor zolang het duurt dan toch!