Jeugdvoetbal blijft actief

De lockdown hakt er flink in bij jongeren, zo zeggen de experts. Bijna niemand beweegt nog genoeg. Sportclubs proberen er het beste van te maken, maar dat is niet simpel. ook voetbalclub Genk VV probeert er – net zoals tal van andere Genkse clubs – in deze moeilijke tijden iets van te maken.

Voor de jongeren tot 13 werd er een programma uitgerold waarbij iedereen elke week éénmaal traint in beperkte kring en waar er ook elke week een oefenwedstrijd georganiseerd wordt tegen een ander ploegje van de eigen club. Ouderen kunnen trainen in beperkte bubbels maar zonder wedstrijden. Dat allemaal met gesloten kantine, zodat de inkomsten wegvallen. Voor trainers en bestuur is het allemaal niet eenvoudig, maar ook voor de ouders niet: ze moeten kun oogappel brengen én afhalen; de meest ondernemende ouders gaan tussendoor zelf ook even joggen… Maar als je het enthousiasme ziet waarmee het jonge volkje over het speelveld dartelt, dan maakt dat veel goed. Toch blijft het voor de voetbalclubs uitkijken naar de overheidsmaatregelen. Mogen er weer vriendenwedstrijden tegen andere clubs gespeeld worden en komen er maatregelen om de financiële katers op te vangen? Anders wordt het voor hen een heel harde dobber.