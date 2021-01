Ook Rupel Boom past voor bekermatch door coronacrisis: “Forfait wegens overmacht”

Na Dessel Sport heeft ook Rupel Boom forfait gegeven voor zijn wedstrijd in de zestiende finales van de Beker van België. Dat bevestigde de club uit eerste nationale maandag op de website. De burgemeester van Boom geeft geen toestemming voor groepstrainingen.

Het bekerduel tegen Eupen stond aanvankelijk gepland voor december 2020, maar omdat het amateurvoetbal door de coronacrisis helemaal stil lag, werden de zestiende finales uitgesteld naar begin februari. Rupel Boom hoopte deze week opnieuw collectief te trainen om zich op die wedstrijd voor te bereiden, maar bij gebrek aan versoepelingen van de coronamaatregelen op federaal niveau zal dat niet lukken.

In principe kunnen amateurclubs het coronaprotocol van de Pro League onderschrijven om van een uitzonderingsmaatregel te genieten. In die voorschriften staan bijvoorbeeld strengere regels voor het gebruik van de kleedkamers en de verplichting om twee keer per week een sneltest af te leggen. Maar burgemeester Jeroen Baert (N-VA) stelt zijn veto.

“De burgemeester van Boom heeft onze club een besluit bezorgd waarin staat dat het verboden is om de trainingen te hervatten en wedstrijden te spelen. Lokale besturen hebben het laatste woord”, klinkt het. “Onze club kan zich in deze beslissing vinden en zal daarom voor de bekerwedstrijd tegen Eupen forfait aantekenen wegens overmacht.”

Eerder liet Dessel Sport al weten noodgedwongen verstek te moeten laten voor de bekerwedstrijd tegen Beerschot. Daardoor zijn al twee achtstefinalisten gekend. De Pro League voorziet een compensatiepremie van 25.000 euro voor wie forfait moet geven.