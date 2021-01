UNIZO Zonhoven spoelt 2020 door met fles wijn

Hiermee wilde Unizo de ondernemers die een moeilijk coronajaar achter de rug hebben, een hart onder de riem steken met de boodschap om 2020 snel door te spoelen. “Het was een héél bewogen jaar,” zegt Mario Leyssens van UNIZO. “Sommige ondernemers konden hun business een andere wending geven, anderen zagen hun omzet smelten als sneeuw voor de zon. We zagen wel dat ondernemers uit Zonhoven zich niet makkelijk uit hun lood lieten slaan. Ook de infosessies, netwerkmomenten en acties van UNIZO, vielen helaas in het water.” We hopen de draad snel opnieuw op te nemen en de fles wijn helpt om het jaar 2020 door te spoelen,” besluit hij. (wiva)