Theo Francken krijgt ervan langs in Kamer over affaire-Kucam, maar is zelf niet aanwezig

Theo Francken (N-VA) en zijn partijgenoot Melikan Kucam in betere tijden. — © NVA

Oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is dinsdagochtend niet opgedaagd voor de vragen na de veroordeling van zijn partijgenoot Melikan Kucam voor mensensmokkel. De commissieleden wilden weten van huidig staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) hoe hij dergelijk misbruik in de toekomst wil vermijden en haalden in dezelfde adem zwaar uit naar Francken, die volgens hen “aan Kucam carte blanche heeft gegeven en mensenhandel heeft gefaciliteerd”.