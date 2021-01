Kim Kardashian en Kanye West zijn gestopt met relatietherapie

Het gonst van de geruchten dat een echtscheiding steeds dichterbij komt voor realityster Kim Kardashian en haar man, rapper Kanye West. De twee zouden volgens een bron in People niet langer in relatietherapie zijn.

Volgens de ingewijde is het koppel, dat trouwde in 2014, inmiddels volledig gestopt met relatietherapie die hun huwelijk moest redden. “Hij praat deze week met scheidingsadvocaten”, zegt de bron erbij.

Het nieuws komt minder dan twee weken nadat meerdere bronnen aan hetzelfde entertainmentblad verklapten dat de ‘Keeping up with the Kardashians’-ster van plan is om de echtscheiding in gang te zetten. Ze zou reeds contact opgenomen hebben met de spraakmakende echtscheidingsadvocaat Laura Wasser.

Kardashian en West hebben samen vier kinderen: dochters North, 7, en Chicago, 3, en zonen Saint, 5, en Psalm, die in mei 2 wordt. Terwijl de realityster haar rechtenstudie afrondt en blijft vechten voor hervorming van het strafrecht, wil ze zich blijven concentreren op haar kinderen en haar carrière. Naar verluidt zit ze niet meer op dezelfde lijn als haar echtgenoot.

“Ze waren ooit dol op elkaar, maar nu zijn er te veel verschillen. Kim is onafhankelijker geworden en heeft haar geduld verloren omtrent zijn capriolen, tirades, de presidentiële campagne en tweets”, aldus een andere bron uit de tv-industrie.