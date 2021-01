Paris Saint-Germain gaf de voetbalmarkt in 2017 een nieuwe dimensie, door via een ingewikkelde constructie 222 miljoen euro te betalen voor Neymar. Maar een monsterdeal in de Amerikaanse basketbalcompetitie, dat is pas écht hogere wiskunde. James ‘The Beard’ Harden maakt de tongen los in de NBA. Niet in de laatste plaats door een opvallende gedaanteverwisseling.