Steven Van Gucht: “Stijging van besmettingen het sterkst in Limburg”

Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum heeft viroloog Steven Van Gucht duiding gegeven bij de huidige situatie van het coronavirus in ons land. In Limburg nam het aantal besmettingen het sterkst toe, “te verklaren door uitbraken in woonzorgcentra en ziekenhuizen”.

Zowel in het Sint-Trudo in Sint-Truiden als in het AZ Vesalius in Tongeren waren er de afgelopen weken stevige virusuitbraken. Ook een woonzorgcentrum in Heusden-Zolder moest op slot. Die uitbraken hebben, uiteraard, een impact op de coronacijfers in onze provincie. Steven Van Gucht rapporteerde een stijging van 8 procent tussen 9 en 15 januari, het meest van heel België. In absolute aantallen is het nog steeds Antwerpen dat op plek één staat van meeste nieuwe besmettingen.

Van Gucht waarschuwt dat we moeten blijven oppassen. “Sinds november zitten we op een plateau van 2.000 tot 3.000 besmettingen per dag. Dat is beter dan buren, maar het evenwicht blijft fragiel. Het plateau ligt hoger dan we willen.”

Sinds begin dit jaar verplaatsen we ons opnieuw meer voor het werk. En dat verontrust Van Gucht. “Op het vlak van de mobiliteit zitten we op het niveau van voor december. En dat zet druk op de cijfers. Daarom deze oproep: in België moeten we nog meer inzetten op thuiswerk.”

Jongeren

Er zijn opvallende verschillen per leeftijdscategorie. “Bij de 80-plussers zien we een daling van 20 procent.” Een toename is er in de jongere groepen. “Bij de 30- tot 60-jarigen en de kinderen en jongeren onder de 20 jaar zien we een toename. En die is het meest uitgesproken bij kinderen onder de 10 jaar. We zien daar afgelopen week een stijging van het aantal besmettingen met 27 procent.”

“Over het algemeen zijn er nog steeds minder besmettingen in die groep dan bij de oudere leeftijdsgroep. De toename in Vlaanderen hangt samen met toename van het aantal testen bij kinderen.”

Britse variant

De zenuwachtigheid over de Britse variant van het coronavirus die zich ook in ons land steeds meer lijkt te verspreiden, neemt al dagen toe. Ondanks dat er steeds meer van die mutaties in ons land worden aangetroffen, gaat de algemene evolutie van de curves wel nog de juiste richting uit, aldus Van Gucht. Dat de Britse variant van het coronavirus aan een opmars lijkt, is volgens hem “een typisch proces van Darwiniaanse evolutie”, en ook deels te wijten aan een gerichte opsporing.

“Er zijn de voorbije dagen meer besmettelijke varianten vastgesteld: zondagavond was er al sprake van 91 Britse en 7 Zuid-Afrikaanse. Dat aantal zal wellicht nog stijgen”. Maar helemaal representatief is dat niet. “Er wordt heel specifiek naar gezocht, bijvoorbeeld op basis van de reisgeschiedenis.”

Volgens Van Gucht zal de manier waarop gezocht wordt naar de oorsprong van het virus worden aangepast. Nu wordt er dus gericht gezocht, maar het is de bedoeling om te evolueren naar een systeem waarbij één op de vijftig positieve test “genetisch gekarakteriseerd” wordt. Dat moet voor een representatiever beeld van de verspreiding van de mutaties zorgen.

Vaccinaties

Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinaties, gaf een stand van zaken van de vaccinatiecampagne in ons land. “De eerste vaccinaties zijn goed verlopen, en de komende dagen en weken wordt er gevaccineerd zoals voorzien”, aldus Ramaekers. Ruim 100.000 mensen werden tot zondag gevaccineerd, namelijk de bewoners en verzorgers in woonzorgcentra en de eerste medewerkers van de ziekenhuizen.