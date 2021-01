Was jou dit al opgevallen? Man ontdekt gruwelijk detail in Lion King over de dood van Mufasa

Menig tranen zijn gevloeid bij het kijken van de Lion King wanneer Mufasa het leven laat en zijn zoontje Simba achterlaat. Maar wat gebeurde er eigenlijk met het lichaam van de leeuw? Een oplettende TikTokker zocht het uit… en het antwoord is niet fraai. De Lion King is een animatiefilm, dus is het niet helemaal duidelijk of de man het bij het rechte eind heeft, maar dat belet niet dat zijn ‘ontdekking’ al miljoenen keren bekeken is.