Maison Margiela en Reebok komen opnieuw met bijzondere sneaker

Reebok en Maison Margiela presenteerden begin 2020 hun eerste gezamenlijke project. Het ging toen om een hoge versie van het sneakermodel Instapump Fury met vooraan een inkeping zoals we die kennen van de Tabi-schoen van het modehuis. Nu wordt daar nog een tweede model aan toegevoegd: de Classic Leather Tabi Bianchetto.

Naar de sneaker wordt door fashionista’s halsreikend uitgekeken en onder meer Kim Kardashian liet al een teaser los op sociale media. Volgens Maison Margiela en creatief directeur John Galliano hoeft dat niet te verbazen, want dit model is de “meest verfijnde versie van het handschrift van Maison Margiela en Reebok tot nu toe”.

Iconische creatie

De Tabi-laars van de Belgische ontwerper Martin Margiela, die Maison Margiela oprichtte en later ook verkocht, was in 1989 voor het eerst te zien tijdens zijn catwalkdebuut. De schoen heeft vooraan een soort van hoef die opensplijt tussen de tenen, gebaseerd op eeuwenoude Japanse sokken die in traditionele sandalen worden gedragen. Toen werd er met verbazing naar gekeken, maar meer dan dertig jaar later gaat het nog steeds om een van de meest iconische creaties van een Belgische designer ooit.

Die Bianchetto in de naam van de nieuwe sneaker staat trouwens nog voor een ander typisch element dat in heel wat ontwerpen van Maison Margiela terug te vinden is. Daarbij wordt zwart leder met witte verf overschilderd. Na verloop van tijd schilfert die verf wat af waardoor het zwart er door komt piepen.

De Classic Leather Tabi Bianchetto is vanaf 30 januari verkrijgbaar via de websites van Maison Margiela en Reebok en zal 350 euro kosten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen