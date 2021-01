Leerlingen Inspirocollege online naar First Lego League

Na een eerder uitstel van de live finale van de First Lego League, mochten de leerlingen uit het eerste jaar STEM zaterdag 16 januari hun idee voorstellen aan de online jury.

De eerstejaars van het Inspirocollege vormden twee teams. Team Robolution zet zich in om een actiever leven te ondersteunen op schoolniveau. Daarom ontwikkelden zij een staanbank. Met behulp van een 3D tekenprogramma hebben ze een staanbank ontworpen die aangepast is aan alle lengtes, en dus gebruikt kan worden door grote én kleine leerlingen.Team Lego Sport Inspiro ontdekte dat er geen fijne sportapps bestaan die op jonge kinderen gericht zijn. Daarom besloten ze om Lego samen te brengen met sport en maakten ze een website/sportapp voor kinderen van 13 jaar en jonger. Via een QR-code werd de app gebruiksvriendelijk gemaakt zodat iedereen op school de app kan gebruiken.