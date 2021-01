Luca Bruno nieuwe voorzitter van Unizo Genk

Tijdens de bestuursvergadering van Unizo Genk begin september werd Luca Bruno unaniem bevestigd als nieuwe voorzitter. “Jochem Martens vertelde mij dat hij in mij de ideale opvolger zag om het project Unizo Genk verder te zetten na afloop van zijn mandaat” zegt Luca Bruno. “Ik ben vervolgens met Jochem aan tafel gaan zitten en hem mijn ambities toegelicht. Begin deze maand kreeg ik de steun van het bestuur. Ik wil samen met een team van ondernemers Unizo Genk verder op de kaart zetten. We blijven inzetten op een mix van belangenbehartiging, opleiding en netwerken."“Vanuit Unizo Limburg ondersteunen we de nieuwe stap in de uitbouw van Unizo Genk als ondernemersvereniging. Voor ons zijn die lokale verenigingen van cruciaal belang voor de lokale verankering van onze organisatie. Het zijn onze lokale bestuursleden die de vinger aan de pols houden en wegen op het lokale beleid. Zij vormen letterlijk de ruggengraat van onze organisatie”, aldus Bart Lodewyckx. “Met Luca Bruno hebben we alvast een nieuwe ambassadeur die ondernemers weet te verbinden en een nieuwe wind laat waaien”.“Mensen bij elkaar brengen, hen verbinden en hen laten samenwerken, met de nadruk op kernversterking is mijn missie”, vervolgt Luca Bruno. “De komende weken en maanden wil ik veel gesprekken voeren met ondernemers en met oud-leden om hen in 2021 allen samen te brengen. Zonder verplichtingen. Samen met Unizo Limburg wil ik hen aantonen dat we hen beter en sterker kunnen maken. Want naast het lokale is er ook nog het provinciale en nationale verhaal van Unizo. De ondernemers kunnen voor advies altijd terecht bij Unizo Limburg. De ondernemerslijn is maar één van de vele zaken die voorhanden zijn om de ondernemers te helpen. Met Johan Revinsek hebben we een rechtstreeks aanspreekpunt binnen Unizo Limburg. Ik kijk er naar uit om samen met hem Unizo Genk verder uit te bouwen."