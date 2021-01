Oudste kleuters BS Atheneeke zetten eerste stapjes in techniek

Bij GO! BS Atheneeke beginnen de technieklessen al vroeg. De kleuters van het tweede leerjaar werkten afgelopen week rond het thema winterkleding. Daarbij leerden ze alles over sluitingen, van ritsen tot knopen en veters.

“Met techniekonderwijs willen wij bereiken dat kinderen techniek leren begrijpen, hanteren en duiden als actieve gebruikers en vanuit hun eigen beleving”, klinkt het bij het Atheneeke. “Vanuit waarneming en verwondering, vanuit het expliciteren van een behoefte dagen we kinderen uit om te gaan kijken hoe iets werkt, uit welke onderdelen een systeem is samengesteld, hoe we zelf iets kunnen ‘uitvinden’. Kinderen worden door technische ervaringen en belevingen aangezet tot probleemoplossend denken en handelen en tot verder onderzoek. Techniek biedt kinderen mogelijkheden om oplossingen te zoeken en creatief te zijn, helpt hen vormgeven aan een eigen concept, te onderzoeken wat uit de wetenschap kan helpen om een technisch systeem te maken.”

Zo werkten de kleuters van de tweede kleuterklas afgelopen week rond het thema 'winterkleding'. Dit alles werd verwerkt in de lessen techniek. Het gebruik van allerlei sluitingen (knopen, ritssluitingen, veters, velcro, drukknopen en zelfs riemen) werd onder de loep genomen. Op kussens werden verschillende sluitingen bevestigd, samen met de kleding, zodat de kleuters dit goed konden manipuleren. Er werd geëxperimenteerd, ontdekt en gretig onderhandeld.

Ook in de poppenhoek kwam techniek in beeld. Daar stonden de wasdraadrekjes centraal, samen met de wasmachine en de droogkast. Want natuurlijk moet de winterkleding ook gewassen en daarna gedroogd worden. Aan de wasdraad werd het openen en sluiten van de wasknijper geoefend. Er werd ook ingezet op woordenschat: “Twee sokken bij elkaar, dat noemen wij een paar. Zo blijven er geen verdwaalde of eenzame sokken achter.” Het waren intensieve experimenteerdagen waarbij de kleuters vele technieken leerden kennen.