Nog altijd geen duidelijkheid over wie achter stuur zat bij dodelijk ongeval waarbij jongen van 16 om het leven kwam

Nog altijd geen duidelijkheid over wie achter stuur zat bij dodelijk ongeval in Leefdaal waarbij jongen van 16 om het leven kwam. — © ROBtv

Er is nog altijd geen duidelijkheid over het auto-ongeluk van gisteren, in Leefdaal. Een jongen van 16 jaar uit Sint-Niklaas kwam daarbij om het leven, twee andere jongens van 16 jaar en 17 jaar raakten zwaargewond. Maar wie er aan het stuur zat, of wat de jongens om 6 uur 's ochtends in Bertem deden, daarover tast de politie nog in het duister.

LEES OOK. Auto met drie minderjarigen uit de bocht: 16-jarige jongen overleeft klap niet