Romeo Beckham (18) heeft zijn eerste Vogue-cover te pakken

De achttienjarige Romeo Beckham is het tweede kind van David en Victoria, na hun oudste zoon Brooklyn (21). Cruz (15) en Harper (9) zijn Romeo’s jongere broer en zusje. De familie deelde het nieuws van zijn eerste Vogue-cover via sociale media. “Ik ben zo ontzettend trots op je, Romeo”, schreef vader David. Moeder Victoria was net zo enthousiast en deelde een paar foto’s van zijn shoot voor L’Uomo Vogue, de Italiaanse manneneditie van het bekende modemagazine.

De Beckham-telg zelf liet weten “heel blij te zijn om dit te kunnen delen”. Zijn aanstaande schoonzus Nicola Peltz, de verloofde van Brooklyn, reageerde met “Dit is geweldig!”

Romeo doet al sinds zijn tiende aan modellenwerk en was in 2013 het gezicht van een Burberry-campagne, een van de meest vooraanstaande Britse modelabels. Opvallend is wel hoe hij bijzonder goed hij op zijn moeder is gaan lijken, blijkt uit de nieuwe foto’s.

