Zenuwen in scholen strak gespannen: wat als er besmetting met Britse variant opduikt?

In Edegem en Kontich zijn de scholen potdicht, moeten álle leerlingen, leerkrachten en ouders in quarantaine en krijgt iedereen een wisser in de neus. In Houthulst, Diksmuide en Westouter worden de leerlingen van twaalf scholen getest omdat ze een link hebben met het woonzorgcentrum waar de Britse variant van het coronavirus uitbrak. In Aalst is mogelijk één leerling besmet met diezelfde variant en moeten drie klassen in quarantaine. Dinsdagochtend raakte bekend dat ook een school in Mechelen de deuren zal sluiten.

Nu de Britse variant circuleert in ons land, en dus ook in onze scholen, dringt de vraag zich op of er extra maatregelen getroffen moeten worden. Woensdag is er alvast een onderwijsoverleg gepland met minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijskoepels.

Paniekvoetbal is geen optie voor Weyts. Een hele school sluiten op basis van één besmetting, vindt hij geen goed idee. “Het is belangrijk dat we goed inschatten om hoeveel besmettingen het gaat, hoeveel gezinnen er getroffen worden en of het om volwassen of kinderen gaat. Op basis daarvan kunnen we beslissingen nemen”, zei Weyts in De Ochtend op Radio 1.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs, wacht het advies van de experts af. Als daaruit blijkt dat extra maatregelen nodig zijn, “dan zijn wij de laatsten die zullen zeggen dat we de scholen tout court gaan openhouden”. “De veiligheid en de gezondheid van zowel leerlingen als leerkrachten zijn fundamenteel”, blikte Raymonda Verdyck vooruit op Radio 1. “Maar als de virologen aangeven dat het openhouden van de scholen in veilige omstandigheden kan gebeuren, zullen wij dat toejuichen.”

Vakantie

Weyts wil maatregelen op maat dus. Maar wat met de krokusvakantie? “Bedoeling is deze week uitsluitsel te geven. Morgen zit ik daarover samen met het onderwijsveld met een 50-tal vertegenwoordigers. Daar zal ik een voorstel doen”, zegt Weyts. Komt er een week bij? En wanneer dan precies? Voor of na de krokusvakantie? “Dat hangt af van virologen. Die zullen vanuit gezondheidsperspectief oordelen. We gaan enkel iets ondernemen als het absoluut nodig is. Zeg nooit nooit, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Maar scholen sluiten zou altijd de laatste maatregel moeten zijn.”

Ook de mondmaskerplicht in scholen komt morgen op de tafel te liggen. Een verplichting voor de oudste leerlingen van de lagere school is een mogelijkheid. “Als dit moet om de kinderen naar school te laten komen, zullen we dat opvolgen”, zegt Verdyck. “Maar dat is geen eenvoudige beslissing. Het is al niet makkelijk in het middelbaar onderwijs, en dit zijn nog zoveel jongere kinderen. Het dragen van een mondmasker is ook niet evident voor de ontwikkeling van jonge kinderen.” Ook minister Weyts is terughoudend. “Alleen al omwille van de discussie die erover bestaat onder wetenschappers. Als er twijfel is, geef ik het voordeel van de twijfel aan de meest kwetsbaren en aan onze kinderen.”

