Pijnlijk: superteam van Brooklyn gooit visje naar beste speler in de NBA en die hapt toe, met alle gevolgen van dien

De Los Angeles Lakers hebben maandagavond in eigen huis verloren van Golden State. De Warriors versloegen de kampioen en nummer één in de Western Conference met 113-115. Ook de Milwaukee Bucks leden een nederlaag en zijn hun eerste plaats in de Eastern Conference kwijt aan Boston.

Golden State kon in het Staples Center opnieuw rekenen op een goeie Stephen Curry. Hij werd met 26 punten (plus zeven assists) topschutter van de partij. De tweevoudige MVP scoorde een punt meer dan Dennis Schröder van de Lakers. LeBron James bleef steken op 19 punten.

Ondanks hun vierde nederlaag van het seizoen blijven de Lakers wel bovenaan hun Conference staan, voor stadsgenoot Clippers.

Milwaukee is zijn eerste plek in de oostelijke Conference wel kwijt. De Bucks verloren nipt van Brooklyn met 125-123. Ook in zijn tweede wedstrijd voor de Nets was James Harden op de afspraak. ‘The Beard’ maakte 34 punten, evenveel als Giannis Antetokounmpo, en deelde twaalf assists uit. Teamgenoot Kevin Durant was met 30 punten, waarbij een belangrijke driepunter in de slotminuut, eveneens goed bij schot.

‘MVP’ Antetokounmpo scoorde dus wel 34 punten, maar zorgde voor een merkwaardig dieptepunt in zijn nochtans uitstekende wedstrijd. De Griekse atleet staat niet meteen bekend als een geweldige schutter vanaf de driepuntlijn en dus lieten de Nets hem op een bepaald moment helemaal vrij staan. Antetokounmpo beet en gooide… een ‘air ball’. Hij raakte dus helemaal niets van de ring. Pijnlijk.

Nets left Giannis wide open from 3... 😬 pic.twitter.com/mZ6LATmkJp — Bleacher Report (@BleacherReport) January 19, 2021

Tussendoor wonnen de New York Knicks met 91-84 van Orlando. Bij de Magic ontpopte James Ennis zich echter tot uitslover van de dag. De forward gooide zijn lichaam in de strijd om een verloren bal te recupereren en vloog daarbij in de balhouders. Auwtch!

James Ennis.



First Team All-hustle: pic.twitter.com/IwLhNlby9Y — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 18, 2021

Uitslagen:

New York - Orlando 91-84

Atlanta - Minnesota 108-97

Miami - Detroit 113-107

Portland - San Antonio 104-125

Memphis - Phoenix 108-104

Brooklyn - Milwaukee 125-123

Toronto - Dallas 116-93

Chicago - Houston 125-120

LA Lakers - Golden State 113-115

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage);

EASTERN CONFERENCE

1. Boston 8 4 .667

2. Milwaukee 9 5 .643

3. Philadelphia 9 5 .643

4. Indiana 8 5 .615

5. Brooklyn 9 6 .600

6. New York 7 8 .467

7. Cleveland 6 7 .462

8. Atlanta 6 7 .462

9. Orlando 6 8 .429

10. Charlotte 6 8 .429

11. Chicago 6 8 .429

12. Miami 5 7 .417

13. Toronto 5 8 .385

14. Washington 3 8 .273

15. Detroit 3 10 .231

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 11 4 .733

2. LA Clippers 10 4 .714

3. Utah 9 4 .692

4. Phoenix 7 5 .583

5. San Antonio 8 6 .571

6. Portland 8 6 .571

7. Golden State 7 6 .538

8. Memphis 7 6 .538

9. Oklahoma City 6 6 .500

10. Dallas 6 7 .462

11. Denver 6 7 .462

12. New Orleans 5 7 .417

13. Sacramento 5 9 .357

14. Houston 4 8 .333

15. Minnesota 3 9 .250

Programma van dinsdag:

Denver - Oklahoma City

Utah - New Orleans