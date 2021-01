UAE Team Emirates gaf al zijn renners al een coronavaccin, ook Israël Start-Up Nation wil liever niet te langer meer wachten. “In Israël is momenteel al een kwart van de bevolking gevaccineerd”, sprak teameigenaar Sylvan Adams. “we willen met de ploeg zelf ook niet te lang meer wachten, maar let op, we willen de rij ook niet voorsteken.”