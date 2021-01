De sneltestbus rijdt dinsdag en woensdag voor de eerste keer uit. Leerlingen van twaalf scholen in Houthulst, Diksmuide en Westouter zullen collectief getest worden. Testteams rukken ook uit naar de getroffen Antwerpse gemeenten Edegem en Kontich. In Limburg is er voorlopig nog niets gepland.