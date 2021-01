Zeventien jaar is ze, en ze heeft net haar rijbewijs gehaald. Letterlijk én figuurlijk, want vorige week snoepte ze zonder blikken of blozen het record van het meest gestreamde nummer af van Ariana Grande. Drivers License, het solodebuut van Olivia Rodrigo werd op nog geen anderhalve week tijd al 100 miljoen keer gedraaid op Spotify. Of hoe een Disney-sterretje plotsklaps uitgroeide tot een volwaardige ster.