Met zijn 78 jaar is Joe Biden straks de oudste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Volgens zijn persoonlijke arts doet Biden minstens vijf dagen per week aan sport: fietsen, fitness en met de honden wandelen. Maar als we zijn voorganger Donald Trump – zelf 74 – mogen geloven, zal de Democraat niet eens het einde van zijn termijn halen: hij is “stokoud, slaperig en dement”. Maar hoe sleepy is Biden echt?