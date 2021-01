Het gemiddeld aantal ziektedagen in het onderwijs in Vlaanderen is sinds 2015 met 15 procent gestegen. In Limburg is die stijging minder sterk, maar onze provincie blijft koploper met bijna 19 ziektedagen per jaar. “Twee meer dan het Vlaams gemiddelde”, zegt Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA).