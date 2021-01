In het ZOL in Genk werd gisteren al proefgedraaid voor de vaccinatie van het ziekenhuispersoneel. — © Sven Dillen

Hasselt

De Limburgse ziekenhuizen zijn klaar om hun personeel te vaccineren, het is alleen nog wachten op vaccins. Jessa in Hasselt en Sint-Trudo in Sint-Truiden krijgen vandaag nieuwe Pfizer-vaccins geleverd. Sint-Trudo start mogelijk vandaag al met het inenten van personeel in de frontlinie.