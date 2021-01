Franse atleet beklimt toren van 33 verdiepingen met zijn fiets

“Het was ongelooflijk lang. Ik dacht dat het nooit zou eindigen eens ik binnen was. Hoe meer verdiepingen ik beklom, hoe meer pijn ik voelde in mijn schouders, onder mijn voeten, overal eigenlijk. Het was ook mentaal erg vermoeiend. De bewegingen zijn erg repetitief en robotachtig en je vergeet gewoon hoe ver je bent gekomen. Maar ik ben echt heel blij, vooral met de laatste metalen trap die erg steil en glibberig was, was er geen ruimte voor fouten. Ik had 30 minuten gepland en het kostte me 30.022 minuten, dus ik ben erg tevreden met deze prestatie en nu moet ik alleen nog iets grotere uitdaging vinden”. (mw)