Voorlopig voert ons land geen strengere maatregelen in voor reizigers, ondanks de opmars van de Britse coronavariant. — © Kristof Vadino

Brussel

Ondanks de opmars van de Britse coronavariant in ons land voert de politiek voorlopig geen strengere maatregelen voor reizigers in. Omdat de Europese Raad zich donderdag over het probleem buigt, wordt het Overlegcomité niet vervroegd en zal het dus vrijdag doorgaan.