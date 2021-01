“De bever weet zijn tanden zo in de bomen te zetten dat ze precies de juiste richting uitvallen. Dat is toch ongelooflijk”, weet Lei. — © Tom Palmaers

Pelt

De Dommelbever heeft in Pelt al een schare fans. Eentje daarvan is Leo ‘Lei’ Winters. Hij weet precies waar de bever in zijn hol duikt en welke vraatsporen het verst zijn. “Elke dag zie ik wel iets nieuws. Alleen de bever zelf, die heb ik nog nooit in het echt gezien...”