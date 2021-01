Gewezen Anderlecht-verdediger Derrick Luckassen debuteert in Turkse competitie met rode kaart en nederlaag

De PSV-huurling moest als basisspeler van Kasimpasa in de thuiswedstrijd tegen Erzurumspor in de extra tijd het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. Het duel eindigde in een nederlaag voor de thuisclub: 1-2.

Luckassen kwam afgelopen donderdag al voor de eerste keer in actie voor Kasimpasa in het bekerduel met Fenerbahçe. Ook die wedstrijd ging verloren (1-0). In de competitie is Kasimpasa vijftiende.