Bij het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn ze klaar om hun 5.200 personeelsleden te vaccineren tegen het coronavirus, en dat op de drie campussen in Lanaken, Maaseik en Genk. Als de leveringen goed opschieten wil het ZOL 900 personeelsleden per dag inenten tegen Covid-19. Om dat in goede banen te leiden bouwde het ziekenhuis een vaccinatieruimte aan de spoedafdeling waar het ZOL vanmiddag nog een laatste keer proefdraaide.