De 107-jarige Irène Giusti is de oudste Limburger. Ze verblijft in het woonzorgcentrum Sint-Jan-Berchmans in Hamont-Achel, waar ze ook wel maman Irène genoemd wordt. Ze groeide op in Luik, maar verhuisde naar Limburg voor haar grote liefde André. En dat is meteen ook haar geheim om gezond oud te worden: de liefde. En af en toe een kruidenlikeurtje drinken, terwijl ze naar klassieke muziek luistert.