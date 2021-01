Kirsten Flipkens komt met opmerkelijke voorstel voor start Australian Open: “Dat zou het meest correct zijn”

Er vloeit al dagen veel inkt over de situatie van de tennisspelers en hun quarantaine in Melbourne, twee weken voor de start van de Australian Open. Van Belgische zijde moet Kimmer Coppejans (ATP 175) twee volledige weken in zijn kamer blijven, omdat hij op een vlucht zat met een met COVID-19 besmette persoon. Kirsten Flipkens (WTA 87), die wel gewoon mag trainen, springt in de bres voor haar collega’s.

“Ik zat niet op een vliegtuig met besmette personen, maar ik vind het wel zo eerlijk dat alle spelers een gelijke behandeling krijgen voor het toernooi”, legde de 35-jarige Kempense uit aan VTM Nieuws. “Het kan niet dat sommige spelers en speelsters niet kunnen trainen en anderen wel. Het is voor mij een idee om de start van de Australian Open met een week uit te stellen.”

“Normaal gezien is het niet mogelijk de data van een grandslamtoernooi te wijzigen, maar niemand verwachtte zich ook aan zo’n pandemie”, ging Flipkens, die momenteel hersteld van een blessure aan de linkerenkel, verder.

“Ik begrijp heel goed dat de Australiërs absoluut dit toernooi willen laten doorgaan en tegelijk het virus buiten willen houden, maar het is niet eerlijk om na twee weken isolatie meteen in competitie te moeten spelen. Tennis Australia houdt op dit moment met niemand rekening. De ATP en WTA zouden hier toch ook iets in te zeggen moeten hebben. Op de WTA-kalender is er een week tussen het einde van de Australian Open en de start van het volgende toernooi, in Doha. Een uitstel van een week kan dus. Maar ik ben niet de CEO van de WTA. Ik vind alleen maar dat dit de meest correcte oplossing zou zijn.”