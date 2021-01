In Rooierheide in de Mizerikstraat is maandag rond 15.45 uur brand uitgebroken in de keuken van een huis. De vaatwasser vloog in brand. Er ontstond een steekvlam. De bewoonster kon samen met een buurman de vlammen doven, met water en een poederblusser. Door het brandende toestel was er wel rook in huis. De brandweer heeft het huis geventileerd. Het huis is nog bewoonbaar. De vaatwasser maakte mogelijk kortsluiting. maw