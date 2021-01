In het Technisch Atheneum in de Burgemeester Philipslaan in Maaseik heeft een TL-lamp maandagvond voor onrust gezorgd. Rond 17 uur viel de verlichting in de school uit. Er was ook een brandgeur en wat rook. De brandweer van Maaseik ontdekte dat een TL-lamp kortsluiting had gemaakt. Dit bracht wat rook met zich mee. Alles werd gecontroleerd en de afgesprongen zekering werd weer ingeschakeld. De brandweer hoefde niet te blussen. maw