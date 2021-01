WSV Milieu 2000 stippelt de mooiste coronawandelingen uit

In deze coronatijden probeert wandelclub Milieu 2000 Lommel zo veel mogelijk in te zetten op wandelingen in de natuur. Zo was er van dinsdag 5 tot en met dinsdag 19 januari de permanente wandelroute 'Kattenbos'.

De Lommelse wandelclub Milieu 2000 werkt al maanden aan een vorm om mensen weer te verzoenen met de natuur. Lommel ontdekken van de Sahara tot de Vriesputten, van de Blauwe Kei tot de Kolonie, dwars door winterwonderland... Je krijgt het van de wandelclub Milieu 2000 Lommel zo maar in de schoot geworpen. Licht, lucht, bossen en parken... Het zijn de enige plaatsen om uit de coronadoolhof te ontsnappen.

Zo werkte Milieu 2000 Lommel de permanente wandelroute Kattenbos uit, die te bewandelen was van dinsdag 5 tot en met dinsdag 19 januari 2021. De temperatuur was zacht en het grijze dak van de wereld bleef gesloten. Het waren dus ideale omstandigheden om op avontuur te trekken in de natuur. De drang om er een gezonde uittocht van te maken, was enorm. Alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen stortten de wandelaars zich als een Partizanenleger op de nabijgelegen bossen. Onder het dak van deze hoge, groene sparren leken enkele nukkige hellingen roet in eten te strooien, maar niets was minder waar.

Het mooie aan deze wandeling was – ongeacht de hoeveelheid ervaring – dat de omgeving bleef verbazen. Zelfs de meest kromlijnige deelnemer zal zich verbaasd hebben aan de natuurkunstwerken van Will Beckers of aan de fiere Leyssensmolen. Maar er waren ook de historische oude zandkotters (ontstaan in 1891) die de aandacht trokken. Wie echter oog had voor details, zal ervaren hebben dat dit gebied nog veel meer blikvangers verborgen houdt. Absoluut een kei van een wandeltocht.

Vanaf donderdag 21 januari tot en met donderdag 4 februari organiseert Milieu 2000 Lommel haar tweede coronawandeling over 5 of 10 km vanaf het Buurthuis Het Zand, Frederik Van Eedenstraat te Lommel-Heeserbergen.