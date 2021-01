Sint-Niklaas vervangt Maldegem op Ethias Cross-kalender: “Het was puzzelen”

Veldritorganisator Golazo heeft een vervanger gevonden voor de Ethias Cross in Maldegem, die voorzien was op 3 februari, maar vorige maand al afgelast werd omdat het parcours in de dichtbevolkte doprskern in coronatijden moeilijk af te sluiten was. De Waaslandcross van Sint-Niklaas, die doorgaat op 20 februari, vervangt Maldegem op de Ethias Cross-kalender.