Sep Vanmarcke wilde graag één vraag stellen aan Tourwinnaar Pogacar: “Eerst moet ik wat kilo’s bijkomen, dan zien we wel”

Tadej Pogacar weet dat het niet gemakkelijk zal worden om zijn titel te verdedigen in de Tour de France. “Het zal anders zijn. Starten als de titelverdediger is veel moeilijker”, zei hij maandag op een online persmoment van zijn team UAE Team Emirates.

Pogacar maakte van de gelegenheid gebruik om zijn programma bekend te maken. Hij start in de UAE Tour, trekt vervolgens naar de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarna volgt een pauze en de Dauphiné om even later zijn titel te verdedigen in de Tour. De Olympische Spelen en de Vuelta staan ook op zijn programma.

Pogacar won vorig seizoen de Tour zonder ploeg. Zelf herhaalde hij wel wekenlang dat hij steun kreeg van zijn ploegmaten, maar de facto zorgde de Sloveen zelf voor zijn eerste Tourwinst. Tijdens de winter werd zijn team versterkt. Zo kwamen Marc Hirschi, Rafal Majka en Matteo Trentin erbij.

“Onze ploeg wordt jaar na jaar sterker”, vertelde de Sloveen maandag. “Er zijn een paar goede jongens onze rangen komen versterken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn team een stap vooruit heeft gezet. We hebben ons al goed geamuseerd op trainingskamp, we komen goed overeen en ik heb er vertrouwen in voor de Tour.”

© AP

“Natuurlijk weet ik dat het moeilijker zal zijn om als titelverdediger te starten in de Tour”, zei hij nog. “Maar het is niet dat ik daar schrik voor heb. Ik heb geen specifieke mentale voorbereiding nodig. Als ik goed train, mijn conditie op peil breng, mezelf verzorg en het team zijn werk laat doen, dan moet je geloven in jezelf. Het is de eerste keer dat het me overkomt om als titelverdediger te starten, het is helemaal nieuw. Maar ik ben enorm gemotiveerd om opnieuw een goede Tour te rijden.”

Op de vraag of hij de topfavoriet is, reageerde de Sloveen bescheiden. “Ik ben de titelverdediger, dat wil iets zeggen. Maar het is nog een lange weg naar de Tour, er zijn nog veel andere rivalen en we zullen zien wie de topfavoriet is. Pas op het einde van de Tour weet je wie de sterkste is.”

Tussendoor kreeg Pogacar zowaar een vraag van… Sep Vanmarcke. “Ga jij ooit Parijs-Roubaix rijden?”, aldus onze landgenoot vanuit Spanje. “Het is een geweldige koers”, lacht de Sloveen. “Eerst zal ik wat kilo’s moeten bijkomen en dan zien we wel. Slechts 20 kilogram? Wel, 15 is genoeg.”

© EPA-EFE

Tot slot werd hem ook gevraagd of hij zich had gestoord aan de uitspraken van Tom Dumoulin en Primoz Roglic van Jumbo-Visma in de documentaire die over hen door de NOS werd gedraaid.

“Dat waren uitspraken in het heetst van de strijd, meteen na het verlies van de Tour. Toen sprak de ontgoocheling. Neen, ik til daar niet zwaar aan. Er is ook niets speciaal of ongelooflijk aan mijn tijdrit. Ik had me goed voorbereid, had heel vaak verkend met de ploeg en de fietswissel geoefend. Het team loodste me onderweg perfect vanuit de wagen en ik had een topdag. Al die dingen samen zorgden voor een topresultaat.”