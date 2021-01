Limburgs Landschap: Reintje

Mijn allereerste ontmoeting met een vos – in levenden lijve – herinner ik me nog als gisteren. Het was in de Kolveren in Zonhoven tijdens een ochtendwandeling. De eerste zonnestralen warmden mijn rug en plots zag ik hem zitten, aan de overzijde van een vijver. Hij leek mij totaal niet gezien te hebben. Ik bleef stokstijf staan, durfde bijna niet te ademen. Hij likte zijn poten – zoals ik mijn kat ook al had zien doen – en keek af en toe rond. Plots stond hij recht en keek hij strak in mijn richting. Maar in plaats van snel te verdwijnen, stapte hij parmantig langs de oever – mij geen blik meer gunnend – even verder de rietkraag in. Het laatste wat ik zag, was de mooie witte punt van zijn rosse pluimstaart. Ik bleef achter met een brede glimlach op mijn gezicht. Mijn eerste vos.

Ik ben lid van zijn fanclub, maar blijkbaar is niet iedereen dat. ‘Reintje’ heeft redelijk wat vijanden en tegenstanders. De straffe en vooral bloedige verhalen over zijn wandaden hebben hem een slecht imago bezorgd. Ik vergelijk hem met de oude buurman uit de traditionele kerstfilm Home Alone. Deze grijsaard is voor iedereen een onbekende en de verhalen over hem gaan van kwaad naar erger. Onze filmheld is dan ook doodsbang van die buurman. Ze waren hem daar dan ook liever kwijt dan rijk. Tot uiteindelijk bleek dat het om een hele lieve man ging die de filmheld zelfs nog bijstaat in zijn moeilijke momenten.

Onze vos is net zo. Hij heeft een slecht imago en zal af en toe wel eens een kippetje naar de pluimveehemel helpen. Maar als we de vos ooit zouden verliezen – wat overigens nooit zal gebeuren, want onze vossen zijn daarvoor veel te slim – dan gaan we pas ontdekken dat Reintje ons bijstond om andere ‘pestsoorten’ zoals woelmuizen en ratten in toom te houden. Laat ze maar roddelen, ik blijf een trouwe bewonderaar van onze vos.

Foto: Marcel Moesen