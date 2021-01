Meer dan 100 kinderen winnen chips met kerst

In december organiseerde de jeugddienst van Ham drie online bingo's. Maar liefst 107 kinderen wonnen daarbij chips, maar ook werden er Hambonnen en een matchbal verloot. Sinds de eerste lockdown zijn er intussen al negen online bingo's uitgezonden via het Facebookkanaal Jeugddienst Ham.

Op 9 december werd er een kleuterbingo en een kinderbingo uitgezonden via TV HAM, een 14-daags live project van de Hamse jeugddienst. Iedere deelnemer kreeg vooraf een authentieke spelkaart in de bus. In de kerstvakantie volgde er nog een exclusieve tienerbingo voor de gedwongen thuisverblijvende Kids Cafeejers van het eerste tot derde middelbaar.

“In diezelfde kerstvakantie gingen we op tour met de chipscamionette om elke deelnemer zijn prijs te bezorgen”, klinkt het bij de jeugddienst. “Zo verdeelden we onder 107 kinderen maar liefst 387 zakjes chips, een 10-tal Hambonnen en gift cards én een matchbal. Overal tevreden gezichten en knapperend smulwerk.”

Foto's van de winnaars, toch degenen die thuis waren op het moment van levering, staan op jeugdraadham.be. De uitzendingen vind je terug op www.facebook.com/jeugddienstham