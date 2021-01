Stad Beringen lanceert eerste editie van Ambachtenroute

In het kader van het traject ‘Handmade in Beringen’ organiseert de stad Beringen de eerste editie van de Ambachtenroute op 15 en 16 mei 2021. Een primeur voor de stad, maar wel volgens de inmiddels geslaagde formule van de Kunstroute.

“Al eeuwen zijn vakmensen gedreven door technische kennis en kunde. Ook vandaag beoefenen heel wat ondernemers met veel passie en bekwaamheid een ambacht of technische stiel. Dit vakmanschap willen we, als waardevol immaterieel erfgoed in hoofden en handen van vakmensen, met de Ambachtenroute in de kijker zetten. Op deze manier verbinden we ook erfgoed met lokale economie”, vertelt schepen van erfgoed An Moons.

Schepen van lokale economie Werner Janssen vult aan: “Als we spreken over ambachten, dan denken we aan een breed palet van sectoren en ondernemers. Kenmerkend voor vakmanschap is dat het handwerk of de techniek van de maker bepalend is voor de kwaliteit van een product of dienst. Met de Ambachtenroute vestigen we de aandacht op ambachtelijke producten en maatwerk van bij ons, om zo ook lokaal shoppen te stimuleren.”

Vakmanschap doorgeven

“De route staat open voor alle Beringse makers die de deuren van hun atelier, winkel, huis of tuin willen openstellen voor het brede publiek, uiteraard met respect voor de geldende coronamaatregelen”, gaat An Moons verder. “We doen ook een oproep aan onderwijspartners om deel te nemen. Het doorgeven van vakmanschap aan volgende generaties is immers een voorwaarde om het levend te houden.”

Je kan als Beringse maker individueel meedoen, maar ook samen met andere makers een groep vormen op een gemeenschappelijke locatie. De dienst cultuur stelt vier lokalen ter beschikking op de Lutgartsite in Beringen als gezamenlijke expositieruimte. Hiervoor kan je met verschillende makers samen een voorstel indienen via ambachtenroute@beringen.be.

Verras de bezoeker met unieke producten, technieken of gereedschappen of misschien wel met een demonstratie, een begeleid bezoek of een proeverij. Hoe meer er te zien of te ‘beleven’ valt, hoe liever. Inschrijven kan tot 1 maart 2021 via ambachtenroute@beringen.be of via de dienst cultuur: Kioskplein 25, 3582 Beringen. Het inschrijvingsformulier en de deelnemingsvoorwaarden vind je terug via www.beringen.be/ambachtenroute.