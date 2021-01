Vijf inbraken en één poging in Sint-Truiden

De politie van Sint-Truiden stelde tussen afgelopen zaterdag en maandag vijf inbraken en een poging vast. Zo was er een inbraak zonder buit in een gebouw op de Grevensmolenweg, een inbraak in opslagruimtes met gestolen frisdrank op de Tienstesteenweg en een inbraakpoging in een huis op de Gorsemweg. Voorts konden onbekenden bij een gebouw op Terbiest het kleingeld uit een drankautomaat stelen, werden op Bernissem uit een gebouw kaarsen gestolen en is de buit van de woninginbraak op de Gorsemweg nog niet bekend. ppn