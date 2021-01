Dat de leerlingen en het personeel van basisschool OLFA Elsdonk in Edegem en de middelbare school Sint-Jozef in Kontich én hun gezin in quarantaine moeten, is het gevolg van een besmetting door een moeder uit Edegem. De vrouw was op skivakantie gegaan en zo verspreidde het virus zich via haar dochter ook op een ander meisje van de school. De twee scholen zijn gesloten.