Exclusieve enquête: ben jij student en laat je je vaccineren?

Ben jij een student uit Limburg of aan een Limburgse hogeschool of universiteit? En ben jij van plan om je te laten vaccineren tegen Covid-19?

Nu de grootschalige vaccinatiecampagne gestart is, is er ook voor studenten eindelijk licht aan het einde van de tunnel na een lang jaar zonder sociaal contact en een normaal studentenleven. Studenten zullen dan wel pas ten vroegste in mei of juni aan de beurt zijn, maar volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) zullen ze niet zo lang moeten wachten op versoepelingen. “Samen met de vaccinatiecampagne zal er geleidelijk ook een versoepelingspatroon uitgerold kunnen worden”, zegt hij. “Doordat we beginnen met de oudere populatie en de risicogroepen te vaccineren, zullen we de eerste effecten zien in het aantal hospitalisaties en de mortaliteitscijfers. Met 100.000 man op een weide gaan staan, zal misschien nog niet snel mogelijk zijn. Maar ook het weer wordt steeds beter. En met afstand op een terras gaan zitten, is een pak veiliger dan samengepakt in een bedampt café.”

Dat neemt niet weg dat het belangrijk blijft dat studenten zich toch nog laten vaccineren eenmaal ze aan de beurt zijn. “Ze lopen misschien minder risico, maar het is belangrijk dat de epidemie niet eindeloos blijft circuleren”, zegt Molenberghs. “Daarom moeten we de groepsimmuniteit zo hoog mogelijk krijgen. Bovendien is het ook nodig om bijvoorbeeld ouderen te beschermen voor wie een vaccin te risicovol is.”

Achterdocht

Het Belang van Limburg wil daarom nagaan hoe studenten staan tegenover het vaccin. Zullen ze zich laten vaccineren? Waarom wel of niet? Of twijfelen ze misschien nog? En zouden ze voorrang moeten krijgen ten opzichte van andere delen van de bevolking? “We merken dat er bij jongeren soms toch nog wat achterdocht is tegenover het vaccin”, zegt hoofdredacteur Indra Dewitte. “Een gezonde achterdocht is normaal, en dat vinden we ook prima. Maar het moet wetenschappelijk blijven. Door studenten te vragen hoe zij tegenover het vaccin staan, weten wij ook beter bij welke thema’s wij als krant misschien nog meer duiding moeten geven.”

De bevraging werd opgesteld met marktonderzoeksbureau Ipsos en zal verspreid worden onder de studenten van hogescholen UCLL en PXL en Universiteit Hasselt. Maar ook Limburgse studenten aan andere hogescholen en universiteiten buiten de provincie mogen hun stem laten horen. “Als hogeschool proberen we altijd zo goed mogelijk naar onze studenten te luisteren”, zegt UCLL-directeur Marc Vandewalle. “Mochten er nog bezorgdheden of onwetendheid zijn, dan is het goed dat we die kennen, zodat we er ook iets aan kunnen doen.”

Informeren werkt

Want informeren werkt, zo merkten ze aan UHasselt. “Samen met de hogescholen UCLL en PXL gaven we een lezing over het vaccin op studenthelptzorg.be, waaraan een duizendtal studenten deelnam”, zegt rector Bernard Vanheusden. “Bij het begin van de lezing gaf 43 procent van de studenten aan zich zeer zeker te willen laten vaccineren, na afloop was dat 70 procent. De overige 30 procent gaf aan zich ‘hoogstwaarschijnlijk’ te laten vaccineren. Aan onze universiteit zijn bekende en minder bekende namen verbonden die meewerken aan het coronabeleid en achter het vaccin staan. Het lijkt me dan ook logisch dat we dat ondersteunen.”

“Ook hogeschool PXL werkt graag mee aan het onderzoek om haar studenten te sensibiliseren om zich te laten vaccineren” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “In de wandelgangen van onze hogeschool hoor ik tal van positieve reacties en wil iedereen graag heel snel terug naar het ‘oude normaal’. Ik denk zelfs dat onze jongeren mogelijke twijfelaars zullen overtuigen om zich te laten vaccineren.”