Kat Kerkhofs is coronamoe, Driesje to the rescue. — © TikTok

“Ik voelde me een beetje down als gevolg van de quarantaine”, schrijft Kat in een begeleidende tekst. “Ik mocht zijn make-up doen en de tiktok-challenge kiezen. God, wat hou ik van deze man!” Corona of niet, de magie is er nog altijd, zo blijkt alvast uit hun feilloze uitvoering van de Buss it challenge. (gvdl)

bekijk ook

Dries Mertens al 16 jaar samen met Kat Kerkhofs, dat verdient een terugblik.

Kat kerkhofs en Dries Mertens dansen op TikTok.